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| | Ученые NASA раскрыли источник таинственных космических радиосигналов

Ученые NASA раскрыли источник таинственных космических радиосигналов

Сегодня, 10:54
Сотрудники американского агентства NASA вместе со своими итальянскими коллегами заявили, что причиной загадочных радиосигналов являются космические вихри. Определить природу этого явления удалось с помощью телескопа Chandra.

Ученые NASA раскрыли источник таинственных космических радиосигналов

 

Ранее ученые зафиксировали таинственные сигналы, поступающие от галактического скопления Abell 2626. Данный кластер расположен на расстоянии 700 млн лет от нашей планеты. Астрономы обнаружили странное излучение, исходящее от него. Сначала они не могли определить причину возникновения сигналов. Затем сотрудники NASA заявили о вихрях заряженных частиц, перемещающихся между галактиками этого скопления. В качестве альтернативы существует и другая теория.

Некоторые эксперты называют причиной излучения столкновения газовых скоплений с потоками плазмы, которые выбрасывают галактические ядра. Подробнее изучить Abell 2626 удалось при помощи обсерватории Chandra, запущенной в 1999 году для исследования космоса в рентгеновском диапазоне.
Домбровский Сергей
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