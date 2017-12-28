Ученые рассказали о неизвестной ранее пользе витамина D для беременных

Ученые из Университета Бирмингема в Великобритании рекомендуют беременным употреблять витамин D и фолиевую кислоту, так как они положительно воздействуют на плаценту и развитие плода.

Домбровский Сергей

Помимо этого, данные вещества способствуют укреплению иммунитета и способствуют правильному формированию органов будущего малыша. По словам врачей, витамин D положительно воздействует на маточно-плацентарный кровоток. В Англии советуют ввести в ежедневный рацион 400 микрограммов фолиевой кислоты и 10 микрограммов витамина D. Употреблять эти вещества рекомендуется до зачатия и на первой фазе беременности.В Великобритании, согласно статистике, шесть процентов женщин сталкиваются с преэклампсией – нарушением маточно-плацентарного кровотока. У дам с таким расстройством чаще диагностируют инсульты, конвульсии и почечную недостаточность. Эту проблему можно решить путем употребления добавок с витамином D. Нехваткой этого вещества страдают люди, живущие в северных государствах.