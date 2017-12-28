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| | Учёные рассказали о новой опасности алкоголя

Учёные рассказали о новой опасности алкоголя

Сегодня, 09:58
Специалист в гастроэнтерологии Винсент Хо из Австралии провёл ряд исследований, которые показали, что пагубное влияние алкоголя распространяется не только на разрушение печени и клеток головного мозга, но и на клетки желудка.

Учёные рассказали о новой опасности алкоголя

 

Австралийский специалист подчеркнул, что помимо пагубного влияния спиртосодержащих напитков алкоголь также может похвастаться довольно сильным бактерицидным свойством. Так учёный выяснил, что красное вино замечательно справляется с уничтожением множества вредных бактерий в полостях желудка, а напитки с содержанием спирта 40% и более всего за минуту способны обезвредить бактерии, содержащиеся в полости рта. Однако, Винсент, представляющий Университет Западного Сиднея, заявил также о том, что высокое содержание спирта в алкогольных напитках весьма негативно влияют на стенки желудка, вызывая множественные повреждения его стенок.

Стенки желудка достаточно быстро восстанавливаются с помощью регенерации тканей, однако, употребление спиртного может задерживать такое восстановление более чем на сутки.
Александр Вест
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