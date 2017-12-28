Диетологи назвали продукты, улучшающие сексуальную жизнь

Современная действительность богата стрессами, люди ведут малоподвижный образ жизни, это отрицательно сказывается на сексуальном влечении. Диетологи уверяют, что усилить либидо можно с помощью продуктов питания.

Домбровский Сергей

Для укрепления нервной системы специалисты советуют включать в рацион жирную рыбу, яйца и орехи. Эти продукты помогут человеку с достоинством справиться с нервным напряжением. Диетологи рекомендуют есть меньше конфет, кондитерских изделий и прочих сладостей, так как они способствуют набору избыточной массы, которая отрицательно сказывается на сексуальном влечении. Улучшить кровоток можно с помощью семян тыквы, шпината, ягод и мяса. Курица и хлеб способствует поднятию настроения.Для увеличения уровня феромонов нужно употреблять сельдерей. Тестостерон можно увеличить кушая чеснок на протяжении месяца. Это луковичное растение является природным афродизиаком – веществом, стимулирующим половое влечение. Положительно на либидо скажутся черный шоколад, острый перец и арбуз.