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| | Закон 1960 годов спас жизнь сотням тысяч американцам

Закон 1960 годов спас жизнь сотням тысяч американцам

Вчера, 22:20
Ученые из Массачусетского технологического института выяснили причину уменьшения концентрации в атмосфере органических аэрозолей с начала текущего столетия. Выяснилось, благодарить нужно федеральный «Акт о чистом воздухе», который был принят еще в 1960-х годах минувшего века.

Закон 1960 годов спас жизнь сотням тысяч американцам

 

Данный акт ограничивал количество выхлопов автомобилей, выбросов промышленных предприятий и регулировал нормы чистоты воздуха. В 1990-х годах этот документ был дополнен поправками о контрольных показателях нескольких сотен загрязнителей атмосферы, в том числе и аэрозолей. Эксперты утверждают, что эти ограничения принесли свои плоды. Еще в 2011 году американские экологи заявили, что законы помогли снизить содержание в воздухе мелкодисперсных твердых частиц. Отмечается, что именно они способствуют развитию онкологических заболеваний и недугов сердечной мышцы и кровотока.

Закон о чистом воздухе привел к тому, что каждый год – с 2000 по 2010 – от перечисленных недугов удалось уберечь сотни тысяч американцев. Особенно актуален оказался закон для жителей крупных городов. При этом улучшения наблюдались независимо от погодных условий и масштабных пожаров.
Дарья Светозарова
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