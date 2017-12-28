В Тасмановом море впервые обнаружили двойной гигантский водоворот

В водном пространстве, разделяющем Австралию и Новую Зеландию и именуемом Тасманово море впервые в истории зафиксировали двойной океанский вихрь. Одна его часть перемещается по часовой стрелке, а другая в противоположном направлении.

Домбровский Сергей

Гигантский двойной водоворот в Тасмановом море приводит к миграции микроорганизмов. Океан движется с востока на запад, а вихрь перемещается ему навстречу. В результате происходит смешивание воды. Ученые с давних пор прогнозировали возникновение таких явлений, но в реальных условиях существования заметить ничего подобного не удавалось.Двойной вихрь движется по Тасманову морю на протяжении шести месяцев. Скорость его перемещения в десять раз больше, нежели у одинарных водоворотов. После того, как ученые обнаружили нетипичное явление, они начали активно изучать архивы. В старых документах специалисты нашли сведения о событиях 1993 года. Тогда тоже сообщалось о восьми феноменах близ Австралии и одном у берегов Африки.