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| | В Тасмановом море впервые обнаружили двойной гигантский водоворот

В Тасмановом море впервые обнаружили двойной гигантский водоворот

Сегодня, 09:56
В водном пространстве, разделяющем Австралию и Новую Зеландию и именуемом Тасманово море впервые в истории зафиксировали двойной океанский вихрь. Одна его часть перемещается по часовой стрелке, а другая в противоположном направлении.

В Тасмановом море впервые обнаружили двойной гигантский водоворот

 

Гигантский двойной водоворот в Тасмановом море приводит к миграции микроорганизмов. Океан движется с востока на запад, а вихрь перемещается ему навстречу. В результате происходит смешивание воды. Ученые с давних пор прогнозировали возникновение таких явлений, но в реальных условиях существования заметить ничего подобного не удавалось.

Двойной вихрь движется по Тасманову морю на протяжении шести месяцев. Скорость его перемещения в десять раз больше, нежели у одинарных водоворотов. После того, как ученые обнаружили нетипичное явление, они начали активно изучать архивы. В старых документах специалисты нашли сведения о событиях 1993 года. Тогда тоже сообщалось о восьми феноменах близ Австралии и одном у берегов Африки.
Домбровский Сергей
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