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| | Ученые обнаружили фазовый переход в пленках внутри легких

Ученые обнаружили фазовый переход в пленках внутри легких

Сегодня, 09:28
Покрывающий альвеолы в легочный сурфактант может менять свою структурную составляющую при изменении кривизны поверхности. Фазовый переход, происходящий при этом, может стать объяснением при повышении устойчивости легких во время дыхания.
 

 

Как смогли установить ученые, для повышения устойчивости легких во время дыхания используются специальные клетки на внутренней поверхности легочных альвеол, которые выделают из плазмы крови упомянутый выше легочный сурфактант особую смесь поверхностно-активных веществ, которые препятствуют слипанию клеток, а также возникновению ателектаза.
 
Утоньшение либо же разрыв в слое сурфактанта в результате нарушения работы альвеол может приводить к спаду легких, что для жизни критически опасно. Для того, чтобы объяснить работу механизмов мономолекулярные слои исследуют в лабораторных условиях. Обычно для соответствующего анализа используются сурфактанты естественного или же искусственного происхождения, которые наносят на полностью плоскую поверхность.
 
Считается, что кривизна у альвеол крайне мала, а потому не может заметно влиять на молекулярное взаимодействие внутри пленочного пространства.

Николай Офицеров
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