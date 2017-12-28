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| | Роботы помогут избавиться от врачебных ошибок

Роботы помогут избавиться от врачебных ошибок

Сегодня, 09:41
Ряд швейцарских специалистов разрабатывает роботизированное устройство для проведение различных операций в области позвоночника человека. По заверениям специалистов, использование подобных помощников может сократить число ошибок при операциях.

Роботы помогут избавиться от врачебных ошибок

 

Врачебные ошибки являются неотъемлемой частью лечения, однако, специалисты из Швейцарии намерены изменить это. По заверению учёных, население подвергается всеобщему старению, которое сопровождается увеличением развития болезней позвоночника. Согласно официальной статистике, при проведении операций, направленных на стабилизацию функций позвоночника, около 15 процентов оперативных вмешательств не приносят никакого результата. Дело в том, что зачастую хирурги не могут с точностью определить место, куда нужно вкручивать металлический винт.

Швейцарские специалисты намерены создать специальную дрель с датчиками, которые просвечивали бы позвонки и давали понять, в каком месте необходима установка винта и на сколько глубоко.
Александр Вест
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