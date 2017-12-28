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| | Ученые: Богатые и бедные по-разному испытывают счастье

Ученые: Богатые и бедные по-разному испытывают счастье

Сегодня, 09:14
Американские специалисты провели ряд испытаний, в которых наблюдали за проявлением счастья у бедных и довольно состоятельных людей. Как оказалось, весьма обеспеченные люди наслаждаются от мыслей о самих себе, а более бедные люди радуются, думая о других.

Ученые: Богатые и бедные по-разному испытывают счастье

 

Группа американских учёных провела ряд исследований, в которых поучаствовали более 1,5 тысяч добровольцев. Каждому испытуемому задавали несколько вопросов о том, как часто они чувствуют сильные положительные эмоции, являющиеся составляющими счастья, а также каждый доброволец рассказал об уровне своей обеспеченности, чтобы учёные смогли сопоставить данные. Как выяснилось, люди, имеющие стабильный высокий доход, испытывают тёплые эмоции от мыслей, что окружающие их уважают.

Что касается людей с более низким уровнем достатка, они в большинстве своём показали, что радуются, заботясь о других людях, что для них важнее чего-либо ещё. Один из специалистов заметил, что наличие капитала само по себе изменяет восприятие счастья для человека.
Александр Вест
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