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| | Тихоходка из «Стартрека» вымирает из-за глобального потепления

Тихоходка из «Стартрека» вымирает из-за глобального потепления

Сегодня, 00:07
Обитающие в антарктической фауне практически неуязвимые тихоходки могут подвергнуться вымиранию из-за резких колебаний температуры и усиления ультрафиолетового излучения, которые спровоцированы озоновыми дырами.

 

Антарктида всегда славилась своим экстремальным климатом, в котором не просто очень холодно и ветряно, но и атмосфера довольно сильно разряжена из-за многокилометровой ледяной прослойки. Несмотря на это, на континенте все же имеется своя фауна, представители которой в большей степени относятся к беспозвоночным. Они более устойчивы к данному климату, наиболее часто в Антарктиде можно встретить коловраток, червей-нематодов и небезызвестных тихоходок.

Известны они тем, что в фильме «Стартрек» использовались для подпитки двигателей кораблей, которые позволяли перемещаться по всей галактике, причем не только в пространстве, но и во времени. Правда в фильме они были увеличены в несколько сотен, или даже тысяч раз.

Тем не менее, из-за глобального потепления средняя температура в Антарктике не на много увеличилась, а помимо этого в последнее время стали наблюдаться резкие перепады температур. Это сподвигло ученых к тому, чтобы исследовать устойчивость тихоходок и их потомства к подобным изменениям. В результате было установлено, что повышенное облучение ультрафиолетом они переносят более-менее сносно, однако если ко всему добавить изменение температурного режима крайне негативно сказываются на выживании тихоходок.

Тем не менее, авторы отмечают, что изменения происходят постепенно, и только поэтому животные, возможно, успеют к ним адаптироваться.
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