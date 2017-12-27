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| | Пришельцы находятся внутри Земли: Уродливые инопланетяне являются хранителями нашей планеты

Пришельцы находятся внутри Земли: Уродливые инопланетяне являются хранителями нашей планеты

Вчера, 23:59
Автор теории - Родни Клэфф.

Пришельцы находятся внутри Земли: Уродливые инопланетяне являются хранителями нашей планеты

 

На отечественной платформе СМИ активно обсуждают данные о том, что в центре Земли находятся некие трехмерные пришельцы, которые обитают там со времен нацистской Германии. Как сообщает конспиролог Родни Клэфф, именно страна-агрессор Второй мировой войны имела отношение к представителям инопланетной цивилизации. Исследователь-любитель считает, что сами пришельцы имеют весьма специфическую внешность, их рост составляет 3 метра, а издательство Daily star и вовсе назвало их уродливыми. Согласно данным автора теории, толщину оболочки Земли составляют около 800 миль, а вот под ней и живут те самые пришельцы. Сторонники теории Клэффа считают, что сверхлюди – это сбежавшие во времена Второй мировой войны нацисты, другие склонны полагать, что пришельцами являются викинги, которые в свое время были вынуждены бежать из Гренландии.

Пришельцы находятся внутри Земли: Уродливые инопланетяне являются хранителями нашей планеты

 

Как пишет британский таблоид, в Земле существует немало огромных тоннелей, которые ведут в мир сверхлюдей, и NASA осведомлены об этом. Однако американские специалисты предпочитают скрывать правду от общественности. Изначально Родни Клэфф считал, что Земля является плоской, однако вскоре благодаря собственным результатам изучения природы нашей планеты он убедился в правдивости классической версии. Вместе с тем альтернативщик сообщил, что внутри Земли находится еще одно Солнце, которое питает энергией сверхлюдей. Теорию о том, что внутри нашей планеты существует параллельный мир, подтвердил и Олаф Янсен, который обнаружил вход в подземелье в рамках исследования Северного полюса. Вместе с Уиллисом Джорджем Эмерсоном Олаф Янсен побывал в неком городе Эдем, где его жители были ростом в 12 футов, сообщили авторы теории. «Родни Клафф говорит, что «высшая» раса людей, которые считают себя «хранителями планеты», живут в центре Земли. Они регулярно следят за нами, используя космические аппараты и летающие тарелки. Большинство НЛО действительно вылетают из недр нашей планеты», - пишет Daily star.

 

Клэфф сообщил, что ему удалось обнаружить минимум три входа в подземелье нашей планеты: два возле полюсов и один в Гималаях. «В прошлом году приверженцы теории заговора заявили, фотографии Земли доказывают, что NASA скрывает огромную дыру, ведущую прямо в центр планеты. За последние несколько лет теории о пустоте Земли, стали массовыми. В последнее время в версию о плоской Земле верят многие теоретики», - пишет британский таблоид.
Дыль Лилия
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