Секретный способ: Кофе необходимо заваривать холодным способом

Как оказалось, при заваривании кофе холодным способом концентрация кофеина становится более высокой, однако при этом огромную роль играет два фактора: грубость помола зерен, а также степень их обжарки.

В научном издании Scientific Reports рассказала, что один и тот же кофе, приготовленный разными способами, будет иметь кардинально разный вкус, при этом речь идет о готовке напитка при одних и тех же компонентах. В частности, в последнее время очень популярным становится так называемый холодный способ варки. Этот процесс достаточно длительный и в среднем занимает примерно 10-12 часов, а в некоторых случаях может затягиваться до одних суток.Однако, как утверждают многие компании, такая выдержка стоит того, ведь в итоге кофе получает более насыщенный вкус, имеет некую сладость и отсутствует кислинка.Дело в том, что при холодном способе варки кофе из зерен в напиток экстрагируется намного больший процент кофеина, чем при традиционном горячем заваривании. Для получения максимального эффекта, то есть наибольшего коэффициента экстракции, необходимо заваривать только зерна средней обжарки. Таким образом экстрагируется порядка 1200 миллиграмм кофеина на литр, это на несколько десятков процентов больше, чем при горячем заваривании. Что же касается до степени помола зерен, то они играют куда меньшую роль и на практике вкус будет практически одинаковым.