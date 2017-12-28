Инопланетяне с девяти планет знают о Земле: Человечество способно выйти на связь с пришельцами

Оглашен список планет, жители которых могут наблюдать за нами.

Английские и немецкие ученые установили, что вести наблюдение за объектами в Солнечной системе могут всего 65 миров. Но изучать нашу планету доступно лишь 9 из них. Насколько отчетливо следы жизни на поверхности нашей планеты видны представителям других миров, как раз и интересовало ученых.Еще в 60-ые годы прошлого века астроном Фрэнсис Дрейк составил формулу, позволяющую просчитать вероятность видимости нашей планеты другим мирам. Согласно ей, возможность увидеть космические объекты Солнечной системы, в том числе Землю, равна всего 2,5%. Изучать нашу планету могут представители девяти миров, если они обладают аппаратурой, вроде наших телескопов «Хаббл» и «Кеплер».

Итак, откуда же инопланетяне могут изучать Землю. Прежде всего, это так называемый «горячий юпитер» WASP-68b из созвездия Козерога, средний газовый гигант из созвездия Лебедя и его крупный «коллега» из созвездия Скорпиона. В созвездии Водолея для наблюдения за землянами удобны сразу 4 крупных планеты, есть такой объект и в созвездии Девы - это белый карлик, считающийся каннибалом, а также только формирующаяся планета LkCa 15b из созвездия Возничего.Конечно, гипотезы о наблюдении за Землей извне весьма интересны, но для этого необходимо, чтобы жизнь на потенциально обитаемых планетах действительно существовала. А вот об этом у астрономов пока нет достоверной информации. Тем не менее, ученые уверены, что спустя недолгое время жизнь в космосе обязательно будет обнаружена. И на это указывает множество разных причин.

Так, организмы, способные выживать даже в экстремальных температурных и иных режимах, есть даже на нашей планете и это было доказано неоднократно. Клеточные «прототипы» современных организмов брали свое начало из химических реакций, которые, вполне возможно, могли зародиться в космосе. Предшественники жизни существуют в разных точках космического пространства, и это уже установлено, хотя это еще не означает наличие жизни. Если предположить, что такие компоненты зарождающейся жизни разбросаны по всей Вселенной, то не стоит исключать, что живые организмы находятся не только на Земле, но и в других местах.Астрономам за последние годы удалось открыть не только множество газовых гигантов, но и твердых миров, в чем-то сходных с нашей планетой. Исходя из того, что вне пределов Солнечной системы существует множество планет, то возможность найти жизнь на какой-либо из них не так уж мала.