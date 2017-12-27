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| | Ученые нашли в гидрах источник бессмертия

Ученые нашли в гидрах источник бессмертия

Вчера, 19:16
Американские и швейцарские ученые нашли в гидрах источник бессмертия. У этих многоклеточных беспозвоночных животных процесс старения крайне замедлен. Их восстановительные способности многократно превосходят возможности человека.

Ученые нашли в гидрах источник бессмертия

 

По словам ученых, гидры являются идеальным организмом для изучения старения. Биологи на время отключили регенерационную способность полипов. Пострадала в первую очередь эпителиальные ткани, особенно аутофагия – процесс, при котором внутренняя составляющая клетки доставляется вглубь и подвергается деградации. Значительная часть генов человека встречается в ДНК гидры. Этот факт позволяет делать сравнительный анализ. Полипы стареют незначительно, так как у них происходит постоянное деление эпителиальных и интерстициальных стволовых клеток.

Ученые провели ряд экспериментов и пришли к выводу о том, что у гидр старение проявляется в потере работоспособности эпителиальных тканей. В итоге на эти многоклеточные животные влияют стрессовые ситуации, и они стареют быстрее.
Домбровский Сергей
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