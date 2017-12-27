Американские и швейцарские ученые нашли в гидрах источник бессмертия. У этих многоклеточных беспозвоночных животных процесс старения крайне замедлен. Их восстановительные способности многократно превосходят возможности человека.

Домбровский Сергей

По словам ученых, гидры являются идеальным организмом для изучения старения. Биологи на время отключили регенерационную способность полипов. Пострадала в первую очередь эпителиальные ткани, особенно аутофагия – процесс, при котором внутренняя составляющая клетки доставляется вглубь и подвергается деградации. Значительная часть генов человека встречается в ДНК гидры. Этот факт позволяет делать сравнительный анализ. Полипы стареют незначительно, так как у них происходит постоянное деление эпителиальных и интерстициальных стволовых клеток.Ученые провели ряд экспериментов и пришли к выводу о том, что у гидр старение проявляется в потере работоспособности эпителиальных тканей. В итоге на эти многоклеточные животные влияют стрессовые ситуации, и они стареют быстрее.