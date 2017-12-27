В океане был найден новый вид гигантских осьминогов

Ранее рыбаками вылавливались несколько особей осьминогов, которые значительно превосходили в размерах единственных известных больших осьминогов вида Enteroctopus dofleini.

Валерия Голицына

Однако несколько дней назад учёные одного из американских университетов сделали заявление, что вид Enteroctopus dofleini не является самым большим на планете. Те особи, которых вылавливали рыбаки были исследованы. Учёные установили, что данные особи имеют другую окраску и ряд особенностей. Они обитают значительно глубже других своих сородичей, помимо этого у них отсутствуют складки в мантии, а на голове имеются дополнительные перепонки, которые помогают им бороться с глубоководным давлением.Самым главным отличием является вес и длина щупалец. Вес одной из выловленных особей был в 1,5 раза больше стандартного веса членистоногих - 70 килограмм, а длина каждой из щупалец достигала 3 метров.