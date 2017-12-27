26 декабря НЛО возле МКС наблюдал за заменой солнечных панелей

Около МКС был обнаружен новый НЛО, о котором стало известно 26 декабря в ходе замены фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) в солнечных панелях. Об этом сообщает американское сообщество уфологов.

Вещий Олег

Охотники за НЛО акцентировали внимание на том, что НЛО напоминало светящуюся сферу. Она в свою очередь была огромных размеров. Уфологам удалось получить один снимок из космоса, сделанный, когда астронавт совершал замену нестабильно работающих ФЭП. Такие преобразователи необходимы для работоспособности солнечных панелей в космосе.Благодаря этому МКС получает электроэнергию, необходимую для проведения исследований. Около закрылков НЛО находился порядка 20 минут, после чего исчез. Некоторые учёные предположили, что это является следствием так называемого «солнечного миража».Если это действительно так, то никакого объекта не было, а это лишь галлюцинация из-за отражения солнечного спектра лучей от панелей МКС. Но, по версии уфологов, НЛО является кораблём пришельцев, на борту которого были инопланетяне, наблюдающие за работой астронавтов в космосе.