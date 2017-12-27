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| | В 2019 году могут появиться генно-модифицированные «супер-лошади»

В 2019 году могут появиться генно-модифицированные «супер-лошади»

Вчера, 18:37
Лаборатория, которая раньше занималась разведением генно-модифицированных пони, создала несколько усиленных эмбрионов лошадей. «Супер-лошади» могут появиться уже в 2019 году, если зародыши приживутся у суррогатных матерей. Согласно правилам, они смогут участвовать в Олимпиаде.

В 2019 году могут появиться генно-модифицированные «супер-лошади»

 

Для генной инженерии используется технология Crisp, позволяющая вносить точные изменения в ДНК животных. С помощью нее уже были созданы здоровые эмбрионы более сильных и быстрых лошадей. Дальнейшая их судьба зависит от того, смогут ли они прижиться у суррогатных матерей.

Это может стать настоящим прорывом в сфере коневодства, ведь согласно правилам, такие кони смогут принимать участие в любых состязаниях, даже в Олимпиаде, наравне со своими обычными собратьями.

Специалисты компании, занимающейся этим, сосредоточили внимание на редактировании гена меостина, который отвечает за мышечную массу у лошадей. В теории, он может позволить лошади лучше набирать мышечную массу, бежать дольше и быстрее.

«Наша следующая большая задача - фундаментально развивать эти научные достижения для того, чтобы их можно было применять и на других видах животных для различных целей», - делится планами на будущее глава компании.
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