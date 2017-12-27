В Канаде нашли неизвестного морского хищника возрастом 508 миллионов лет

Сотрудники канадского университета Торонто и Королевского музея Онтарио представили описание никому ранее неизвестной разновидности членистоногих, которые обитали на Земле приблизительно 508 миллионов лет тому назад.

Они не отличались особо крупными размерами, но от этого не утратили в свирепости и были одними из наиболее опасных хищников на морском дне в течении среднего кембрийского периода. Соответствующий вывод учеными был сделан в ходе проведения исследования относительно сложного устройства головы существа.

Habelia Optata (именно так назвали этот вид) является одним из наиболее древних из известных родственных современного паука, скорпиона и подковообразного краба. Членистоногое имеет типичную для своего вида сегментированную структура тела с внешним скелетом и сочлененные конечности. Исходя из анализа окаменелостей, у существа бронированное тело, которое покрыто густой россыпью шипов и разделенное на три области голову, грудную клетку и пост-грудную клетку. Современные родственники Habelia Optata также имеют подобное разделение тела на сигменты, однако с небольшим нюансом.

У современных потомков конечности на грудной клетке расположены в области головы. Ученые указывают на то, что голова существа содержит серию из пяти придатков, а также напоминающие сучья конечности. Для хватания добычи на них расположились густые и липкие щетинки.

Николай Офицеров