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| | В Канаде нашли неизвестного морского хищника возрастом 508 миллионов лет

В Канаде нашли неизвестного морского хищника возрастом 508 миллионов лет

Вчера, 18:48
Сотрудники канадского университета Торонто и Королевского музея Онтарио представили описание никому ранее неизвестной разновидности членистоногих, которые обитали на Земле приблизительно 508 миллионов лет тому назад.
 

В Канаде нашли неизвестного морского хищника возрастом 508 миллионов лет

 

Они не отличались особо крупными размерами, но от этого не утратили в свирепости и были одними из наиболее опасных хищников на морском дне в течении среднего кембрийского периода. Соответствующий вывод учеными был сделан в ходе проведения исследования относительно сложного устройства головы существа.
 
Habelia Optata (именно так назвали этот вид) является одним из наиболее древних из известных родственных современного паука, скорпиона и подковообразного краба. Членистоногое имеет типичную для своего вида сегментированную структура тела с внешним скелетом и сочлененные конечности. Исходя из анализа окаменелостей, у существа бронированное тело, которое покрыто густой россыпью шипов и разделенное на три области голову, грудную клетку и пост-грудную клетку. Современные родственники Habelia Optata также имеют подобное разделение тела на сигменты, однако с небольшим нюансом.
 
У современных потомков конечности на грудной клетке расположены в области головы. Ученые указывают на то, что голова существа содержит серию из пяти придатков, а также напоминающие сучья конечности. Для хватания добычи на них расположились густые и липкие щетинки.

Николай Офицеров
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