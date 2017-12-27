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| | Рогозин рассказал о новом эксперименте по жидкостному дыханию

Рогозин рассказал о новом эксперименте по жидкостному дыханию

Вчера, 18:08
Фонд перспективных исследований провел новые тесты по жидкостному дыханию на собаках, животное погрузилось на глубину более километра и выжило. Об этом проинформировал вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Рогозин рассказал о новом эксперименте по жидкостному дыханию

 

Дмитрий Рогозин под грифом «секретности» поделился достижениями ФПИ по методике жидкостного дыхания. По словам вице-премьера, на днях одна с собак Фонда была помещена в жидкость и смогла дышать на глубине более одного километра. Рогозин уточнил, что подопытная погрузилась на 1004 метров. На данный момент собака чувствует себя хорошо и бегает по ФПИ. Вице-премьер отметил, что в организации к животным относятся как к сотрудникам. До этого тесты проводились на грызунах, после достижения абсолютной выживаемости эксперименты перенесли на собак.

Напомним, что не так давно Дмитрий Рогозин презентовал новую разработку лидеру Сербии Александру Вучичу. Вице-премьер уточнил, что такса, принимавшая участие в том тесте, жива и здорова.
Виктория Озерова
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