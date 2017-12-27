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| | По мнению учёных Ноев ковчег находится в Турции

По мнению учёных Ноев ковчег находится в Турции

Вчера, 17:57
Американские исследователи занимающиеся исследованием достоверности библейских притч считают, что легендарный и загадочный Ноев ковчег может покоиться на одной из гор в Турции.

По мнению учёных Ноев ковчег находится в Турции

 

Исследователи подкрепляют это заявление фактом о том, что ранее уже были сообщения о найденных останках ковчега на турецкой горе Арарат. Однако, учёные отмечают, что загадочный Ноев ковчег строился 100 лет, однако разложение древесины наступает уже через 50 лет, то есть стоит отметить, что сам корабль был построен не без помощи высших сил.

Однако квалифицированные учёные опровергают эту теорию и отмечают, что исследование само по себе является абсурдным, поскольку команда ищет деревянный корабль, возрастом в 3000 лет, который построил человек в возрасте 600 лет. Судно, которое якобы причалило к небольшому островку в безграничных водах потопа, которого не было в тех местах, где непосредственно сам ковчег и разыскивается. Поскольку если бы ареалы поисков были затоплены водой чуть менее 3000 лет назад, то флора и фауна у них была бы совершенно другая.
Валерия Голицына
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