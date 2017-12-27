Ученые: Экология России находится под угрозой от чужеземных животных

Исследователи сообщили: Что экология России находиться под угрозой от воздействия на нее животных, которые являются чужеземными.

Любовь Шевцова

Такие животные доставляют много новых инфекций, до этого не сталкивающимися с ними российские обитатели российских просторов. Такую базу опасных животных составили ученые из РАН. Большинство видов, которые указанны там, передает VistaNews, североамериканского происхождения.Самым опасным считают канадского бобра, самшитовую бабочку и несколько видов водорослей. Их отрицательное влияние уже испытало на себе лесное хозяйство, и рыбоводческое предприятие России.Нужно оценить вред, который могут нанести чужеземных биологических видов, и создать план для борьбы с ними. Также ученые подчеркнули, что канадские бобры несут настолько большой вред, что могут к середине столетию уничтожить весь их вид.