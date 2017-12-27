Без секса можно прожить миллионы лет: Ученые доказали возможность непорочного зачатия

Мнения

Без секса можно прожить миллионы лет: Ученые доказали возможность непорочного зачатия

Для этого они изучили поведение рыб. 

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

От Редактора

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

Что скрывает американское правительство?

Сюжеты :

Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой
| | Ученые: Экология России находится под угрозой от чужеземных животных

Ученые: Экология России находится под угрозой от чужеземных животных

Вчера, 17:30
Исследователи сообщили: Что экология России находиться под угрозой от воздействия на нее животных, которые являются чужеземными.

Ученые: Экология России находится под угрозой от чужеземных животных

 

Такие животные доставляют много новых инфекций, до этого не сталкивающимися с ними российские обитатели российских просторов. Такую базу опасных животных составили ученые из РАН. Большинство видов, которые указанны там, передает VistaNews, североамериканского происхождения.

Самым опасным считают канадского бобра, самшитовую бабочку и несколько видов водорослей. Их отрицательное влияние уже испытало на себе лесное хозяйство, и рыбоводческое предприятие России.

Нужно оценить вред, который могут нанести чужеземных биологических видов, и создать план для борьбы с ними. Также ученые подчеркнули, что канадские бобры несут настолько большой вред, что могут к середине столетию уничтожить весь их вид.  
Любовь Шевцова
Новости по теме
Ученые рассказали о массовом вымирании целых видов животных
Ученые рассказали о массовом вымирании целых видов животных

Американские ученые рассказали, что темпы исчезновения целых видов животных за последние сто лет выросли в 114 раз. Представители животного мира массово

Ученые установили «серую зону» животных
Ученые установили «серую зону» животных

Ученые установили «серую зону» животных. Новые научные данные стали известны благодаря британским исследователям.

Ученые: В бразильской Амазонии были обнаружены более 150 новых видов животных
Ученые: В бразильской Амазонии были обнаружены более 150 новых видов животных

Согласно публикации ученых Бразильского исследовательского института под названием «Музей Эмилио Гоэлди», в бразильской Амазонии были обнаружены более 150

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости