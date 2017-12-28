Российские физики разработали прибор для измерения магнитного потока

Сверхчувствительный специальный прибор, названный детектором квантовых состояний, создали учёные из России и Великобритании. С помощью новейшего устройства специалистам под силу измерить силу магнитного потока.

Александр Вест

Научная работа российских и британских учёных, разработавших новейший прибор, способный служить в качестве датчика магнитный полей, была опубликована в именитом издании Nano Letters. Специалисты, разработавшие прибор, заявили о том, что их прорыв был основан на всем известных технологиях высоковакуумного напыления алюминия с использованием электронно-лучевой литографии. По словам учёных, совместив данные методы фабрикации со сверхпроводимым материалом, они получили не изученную до этого систему, позволяющую отслеживать магнитные потоки.По заверению разработчиков данной системы, их открытие может стать весьма полезным инструментом в химической и технической промышленности, а также его использование возможно в создании квантовых компьютеров.