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| | Российские физики разработали прибор для измерения магнитного потока

Российские физики разработали прибор для измерения магнитного потока

Сегодня, 00:30
Сверхчувствительный специальный прибор, названный детектором квантовых состояний, создали учёные из России и Великобритании. С помощью новейшего устройства специалистам под силу измерить силу магнитного потока.

Российские физики разработали прибор для измерения магнитного потока

 

Научная работа российских и британских учёных, разработавших новейший прибор, способный служить в качестве датчика магнитный полей, была опубликована в именитом издании Nano Letters. Специалисты, разработавшие прибор, заявили о том, что их прорыв был основан на всем известных технологиях высоковакуумного напыления алюминия с использованием электронно-лучевой литографии. По словам учёных, совместив данные методы фабрикации со сверхпроводимым материалом, они получили не изученную до этого систему, позволяющую отслеживать магнитные потоки.

По заверению разработчиков данной системы, их открытие может стать весьма полезным инструментом в химической и технической промышленности, а также его использование возможно в создании квантовых компьютеров.
Александр Вест
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