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| | Ученые из Петербурга вывели полимер, напоминающий швейцарский сыр?

Ученые из Петербурга вывели полимер, напоминающий швейцарский сыр?

Сегодня, 07:20
Ученые из Санкт-Петербурга изобрели полимер, который в точности напоминает швейцарский сыр, если смотреть на него в микроскоп. Он создавался с целью точеной доставки лекарств к тканям и органам.

Ученые из Петербурга вывели полимер, напоминающий швейцарский сыр?

 

Созданием «сырного» полимера занималась команда специалистов из СПбГУ и Института органической химии имени Зелинского. Исследователи предложили новый метод, посредством которого можно получить полимеры из кальция карбида и углеводов. Преимуществом данной методики является доступность основных компонентов и относительная дешевизна. В частности кальция карбид тоннами поставляют на нужды промышленности и для производства ацетилена. В углеводах также нет недостатка – они присутствуют практически в любом продукте натурального происхождения.

Ученые отмечают, что полимер обладает уникальными свойствами – он полностью растворяется в одной среде, и в то же время остается невосприимчивым к другой. Это делает его идеальным транспортером лекарств к месту назначения. Медикаменты помещают именно в «сырные» углубления. Там они остаются законсервированными вплоть до прибытия на место – к нужным тканям и органам. Исследователи утверждают, что аналогичные материалы востребованы в современной медицине и используются для точечного лечения.
Дарья Светозарова
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