Учёные разгадали тайну маршрута новорождённых морских черепах

Исследователи смогли установить поразительный, с научной точки зрения, факт. Как оказалось, некоторые из головастых морских черепах решают не оставаться в южной части Атлантического океана. Таким образом была разгадана тайна передвижения новорожденных особей.
Установить это удалось благодаря мини-маячкам, которые прикрепили на панцири черепахам. Исследователи утверждают, что черепахи, рожденные на бразильском побережье не склонны к постоянному дрейфу в океанических водах, а потому постоянно следуют уже определенному заранее маршруту.
В частности, удалось установить, что определенные виды черепах не остаются в южной части Атлантики по вышеописанным причинам, а начинают преодолевать действительно огромные расстояния, достигая Мексиканского залива и Карибского моря.
С помощью проведенных наблюдений можно наконец определить природу, по которой происходит скрещивание между северными и южными подвидами головастых типов морских черепах.
Исследователи из университета Центральной Флориды отмечают также, что все проведенные эксперименты это лишь начало на пути к выстраиванию целостной картины о жизни черепах.
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