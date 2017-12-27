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| | Учёные разгадали тайну маршрута новорождённых морских черепах

Учёные разгадали тайну маршрута новорождённых морских черепах

Сегодня, 11:40
Исследователи смогли установить поразительный, с научной точки зрения, факт. Как оказалось, некоторые из головастых морских черепах решают не оставаться в южной части Атлантического океана. Таким образом была разгадана тайна передвижения новорожденных особей.
 

Учёные разгадали тайну маршрута новорождённых морских черепах

 

Установить это удалось благодаря мини-маячкам, которые прикрепили на панцири черепахам. Исследователи утверждают, что черепахи, рожденные на бразильском побережье не склонны к постоянному дрейфу в океанических водах, а потому постоянно следуют уже определенному заранее маршруту.
 
В частности, удалось установить, что определенные виды черепах не остаются в южной части Атлантики по вышеописанным причинам, а начинают преодолевать действительно огромные расстояния, достигая Мексиканского залива и Карибского моря. С помощью проведенных наблюдений можно наконец определить природу, по которой происходит скрещивание между северными и южными подвидами головастых типов морских черепах.
 
Исследователи из университета Центральной Флориды отмечают также, что все проведенные эксперименты это лишь начало на пути к выстраиванию целостной картины о жизни черепах.

Николай Офицеров
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