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NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

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| | Уфологи: В центре Земли живут трехметровые пришельцы

Уфологи: В центре Земли живут трехметровые пришельцы

Сегодня, 10:20
Уфологи сделали сенсационное заявление. Многочисленные данные исследований показали, что в самом центре Земли живут трехметровые пришельцы, которые сбежали от нацистов во время Второй мировой войны.

Уфологи: В центре Земли живут трехметровые пришельцы

 

Конспиролог Родни Клэфф утверждает, что NASA состоит во всемирном заговоре и скрывает от людей то, что буквально в самом центре нашей планеты обитают ужасающие пришельцы, рост которых составляет более чем три метра. По словам Клэффа, оболочка Земли имеет толщину всего 800 миль, внутри которой живут сверхлюди. Некоторые считают, это нацисты, которые избежали заключения во время Второй мировой войны и викинги, которые сбежали из Гренландии.

Клэфф говорит, что «высшая» раса людей, которые считают себя «хранителями планеты», живут в центре Земли. Кроме того, ученый уверяет, что есть три входа на внутреннюю Землю: два около полюсов и один в Гималаях.
Светлана Славянская
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