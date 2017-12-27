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| | Уфолог показал голову снежного человека: Останки Бигфута он хранил в морозилке 65 лет

Уфолог показал голову снежного человека: Останки Бигфута он хранил в морозилке 65 лет

Сегодня, 10:06
Доказательства исследователь опубликовал в YouTube.

Уфолог показал голову снежного человека: Останки Бигфута он хранил в морозилке 65 лет

 

Американский художник и кинолог Питер Кейн, известный своим неутомимым желанием обнаружить на Земле пришельцев, оборотней и снежного человека, представил на суд общественности уникальные кадры. Так, исследователь-любитель показал видеоролик, на котором демонстрирует голову Бигфута. Кейн сообщает, что эта голова находилась в течение 65 лет в морозилке его отца в Нью-Йорке. Автор теории утверждает, что своеобразный трофей в его семье появился после того, как его отец убил снежного человека в далеком 1953 году.

Уфолог показал голову снежного человека: Останки Бигфута он хранил в морозилке 65 лет

 

Сам Питер Кейн не объяснил, почему эта бесценная находка ждала своего часа более 60 лет, однако с полной уверенностью заявил, что голова реальна. «Сенсация» привлекла внимание большого количества пользователей сети. За несколько дней после публикации ее уже успели просмотреть более 100 тысяч человек. Однако из них мало кто верит в подлинность головы. Большая часть комментариев написана с долей сарказма. «Я был изгнан из академического мира, высмеян палеоантропологическим сообществом (отчасти потому, что я не мог произнести это слово), но теперь я оправдан, я чувствую себя оправданным. Спасибо, Питер, спасибо», «Твои художественные навыки всегда меня поражают. Мне нравятся твои видеоролики, они классные!», «Выглядит так же, как тот, которого мы видели во Флориде... Я не верил в них, пока не увидел своими глазами... Теперь я уверен, что он реален», «Скептики всегда будут сомневаться. Это просто зависть», - прокомментировали ролик подписчики Питера Кейна. На отечественной платформе СМИ начали активно обсуждать «творчество» исследователя-любителя, отметив, что голова Бигфута создана очень качественно, для этого автор истратил немало сил. «Талантливая работа. Я имею в виду "голову". Долго ему пришлось трудиться над её созданием», - прокомментировали видео.

Уфолог показал голову снежного человека: Останки Бигфута он хранил в морозилке 65 лет

 

Ранее исследователь-любитель опубликовал на своем канале в YouTube ролик, на котором показал замороженную руку снежного человека. «Рука Бигфута. Только известная и проверенная информация. Рука осталась замороженной и в моей семье с 23 сентября 1953 года». «Кто-нибудь заметил, что у него на заднем планет был робот R2D2 Stars Wars и другие спецэффекты? ... и птица! Вы заметили, как выглядели пухлые пальцы? ... вы когда-нибудь вытаскивали стейк или жарили из морозильника через год или около того? Даже без запаха он все высыхает и усыхает ... но его «рука была в морозильной камере с 53 ... более 60 лет, завернутая в газету мясников!», - прокомментировал видео пользователь сети под ником Дэвид Креси.
Дыль Лилия
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