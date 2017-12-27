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| | За месяц пришельцы посетили США 17 раз: НЛО атакуют Америку?

За месяц пришельцы посетили США 17 раз: НЛО атакуют Америку?

Сегодня, 10:12
Уфологи и другие приверженцы теории о существовании инопланетян продолжают собирать статистические и прочие данные. Год подходит к концу, а это означает, что пора подсчитать количество полетов гуманоидов на Землю, чем и занялись эксперты. Сведения показывают, что только за октябрь и ноябрь, неопознанные летающие объекты появлялись на планете 17 раз, хотя данные относятся только к событиям, имеющим освидетельствование.

За месяц пришельцы посетили США 17 раз: НЛО атакуют Америку?

 

Охотники за НЛО рассказали, что наиболее аномальной территорией продолжают оставаться Соединенные Штаты Америки, ведь здесь фиксируют максимальное количество мистических и необъяснимых происшествий, а вместе с тем – под прицелы камер очевидцев попадают различные летающие тарелки. По мнению уфологов, именно в США было «поймано» наибольшее количество визитов гуманоидов за последнее время, но по громким заявлениям на данную тему не сильно отстает Австралия.

За месяц пришельцы посетили США 17 раз: НЛО атакуют Америку?

 

Отмечено, что в основном космические корабли увидеть можно в ночное либо вечернее время, как это зачастую и происходит с очевидцами. В небе то и дело появляются странные летающие объекты, которые имеют очень похожее описание и характеристики со стороны свидетелей. Но к некоторым случаям общественность и эксперты относятся внимательно, а другие из них принимаются за выдумку либо бурную фантазию. Главной чертой всех необычных явлений есть то, что уфологи всегда пытаются разобраться, с кем или чем имели дело очевидцы.

За месяц пришельцы посетили США 17 раз: НЛО атакуют Америку?

 

Зачастую, по рассказу невольных очевидцев событий в разных уголках планеты, им приходится сталкиваться с круглым, овальным или треугольным объектом, который не имеет крыльев, перемещается бесшумно и находится на достаточно низком расстоянии от поверхности планеты. Также в общих показаниях нередко есть характеристика, согласно которой инопланетный корабль светится разными цветами, подает маячки, а после может внезапно исчезнуть, не оставив о себе ни следа. Возможно, именно поэтому очевидцам загадочных происшествий так и не удалось сделать ни одного отчетливого фото, но на видео НЛО появляются намного реже.

За месяц пришельцы посетили США 17 раз: НЛО атакуют Америку?

 

Уфологи подчеркивают, что от своих убеждений и теорий они не собираются отказываться, а тем временем NASA настойчиво продолжает отказываться давать свои комментарии. Энтузиасты в сфере уфологии убеждены, что космическое агентство знает об инопланетной среде и обитателях других планет гораздо больше, чем кажется общественности. Более того, в организации могут знать, когда произойдет инопланетное вторжение на Землю, и стоит ли бояться конца света землянам. Тем не менее, уфологи не останавливаются на своем пути, собирая все новые данные о появлении гуманоидов на виду у людей, и список загадочных встреч пополняется все быстрее.
Анна Лисичкина
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