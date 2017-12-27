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| | Ученые открыли новый способ фиксации гравитационных волн по звездам

Ученые открыли новый способ фиксации гравитационных волн по звездам

Сегодня, 09:55
Британские ученые обнаружили новый способ фиксации гравитационных волн с помощью звезд. Астрономы уверены, что зарегистрировать волны помогут сдвиги светил. Исследователи предложили метод, который позволяет сжимать большие объемы сведений о положении звезд и извлекать из этого только данные о гравитационных волнах. Ученые уверяют, что точность полученных данных при сжатии не пострадает.

Ученые открыли новый способ фиксации гравитационных волн по звездам

 

Ранее фиксировать гравитационные волны специалисты могли с помощью сверхчувствительных интерферометров в обсерваториях LIGO и Virgo. Также существовал способ фиксации посредством мнимых искажений пульсаров (нейтронных звезд с быстрым вращением).

Третий способ регистрации таких волн во многом похож на второй, но позволяет использовать для этого не только нейтронные звезды, но и все остальные, дистанция до которых известна. Оказалось, что волна при прохождении между звездой и Землей, меняет пространственные характеристики относительно нашей планеты. Подобный способ позволяет более точно зафиксировать гравитационную волну, но для этого нужно было обработать слишком много данных.

Однако ученые под руководством астрофизика Кристофера Мура смогли сжать данные. Они опробовали это на показаниях обсерватории Gaia. Специалисты усреднили данные расстояний между звездами в заданном секторе и сжали объемы информации в шесть раз, что не помешало точно определить сдвиги звезд и волны гравитации.
Дарья Светозарова
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