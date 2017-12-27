В Сети появились удивительные снимки зимнего Марса. Их опубликовал сотрудник американского космического агентства NASA Томас Зурбучен. Он регулярно делится с пользователями интересными фотографиями.

На этот раз изображения Марса получились на удивление четкими. На поверхности Красной планеты можно заметить красивые узоры. На Марсе наблюдаются значительные перепады температуры, в итоге поверхность планеты покрывается ледовой коркой. Иногда там появляются причудливые узоры, появляющиеся из-за конденсации влаги в сухом воздухе. Ученые планируют в будущем колонизировать Марс.

Домбровский Сергей

Для этого на Луне создадут перевалочный пункт – небольшую деревню и поселят там людей. Затем космическая экспедиция отправится дальше покорять просторы Вселенной. По словам ученых, люди обязано искать жизнь на других планетах, так как на Земле ресурсы рано или поздно закончатся и человечество окажется на краю пропасти.