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| | В Сети появились удивительные снимки зимнего Марса

В Сети появились удивительные снимки зимнего Марса

Сегодня, 09:44
В Сети появились удивительные снимки зимнего Марса. Их опубликовал сотрудник американского космического агентства NASA Томас Зурбучен. Он регулярно делится с пользователями интересными фотографиями.

В Сети появились удивительные снимки зимнего Марса

 

На этот раз изображения Марса получились на удивление четкими. На поверхности Красной планеты можно заметить красивые узоры. На Марсе наблюдаются значительные перепады температуры, в итоге поверхность планеты покрывается ледовой коркой. Иногда там появляются причудливые узоры, появляющиеся из-за конденсации влаги в сухом воздухе. Ученые планируют в будущем колонизировать Марс.

В Сети появились удивительные снимки зимнего Марса

 

Для этого на Луне создадут перевалочный пункт – небольшую деревню и поселят там людей. Затем космическая экспедиция отправится дальше покорять просторы Вселенной. По словам ученых, люди обязано искать жизнь на других планетах, так как на Земле ресурсы рано или поздно закончатся и человечество окажется на краю пропасти.
Домбровский Сергей
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