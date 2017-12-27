Ученые развеяли миф о пользе витамина D при переломах

Уже давно в научной среде шло обсуждение того, насколько действительно полезными являются те или иные витамины. В частности, накануне был развеян миф о том, что добавки, содержащие в своем составе кальций или витамин D, на самом деле, не смогут защитить человека от переломов должным образом. Соответствующий вывод был сделан учеными из Китая, которые провели глобальное исследование по этому поводу.

Медики провели подробный метаанализ 33 работ, которые были посвящены влиянию добавок, в которых содержится кальций или витамин D, на состояние костной системы пожилых людей. Касались данные более 50 тысяч человек, возраст которых перешагнул отметку в 50 лет. Как оказалось, употребление добавок никоим образом не связано со снижением риска проявления новых переломов, независимо от дозы, пола пациента, а также истории возникновения перелома и содержания в ежедневном рационе продуктов с повышенным содержанием кальция.

Помимо этого, доказано, что витамин D чрезвычайно важен для правильной жизнедеятельности человека, так как он отыгрывает в процессе абсорбции кальция и стимуляции роста тканей. Он также чрезвычайно эффективен для профилактики рака молочной железы, толстой железы и предстательной железы.

Также стоит отметить, что он является незаменимым источником полезных веществ при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и лечении психических расстройств.

Николай Офицеров