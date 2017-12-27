В Австралии случайные прохожие заметили сверхбыстрый НЛО

Сверхбыстрый тип НЛО заметил в небе над Австралией мужчина и сразу после этого поспешил связаться с прессой, дабы рассказать об увиденном. Помимо этого, увиденное он успел запечатлеть на камеру.

Очевидец утверждает, что передвигался предмет в небе с немыслимой для земной технологии скоростью, поэтому фотографии получилось, что ожидаемо, достаточно размытыми. Помимо этого, НЛО смогли запечатлеть камеры видеонаблюдения.

На кадрах, появившихся в сети несколько позднее можно увидеть, как объект пролетает мимо многоэтажной постройки. У инопланетного транспорта, как предполагается, сзади был мощный двигатель, который оставил в небе заметную полосу. Мужчина, заметивший НЛО, признается, что объект показался ему крайне небольшим и при перемещении тарелка пришельцев издавала громкие звуки. Оставшиеся следы можно сравнить со струями черного цвета, которые растворяются на фоне облаков.

На опубликованное видео с НЛО, как и ожидалось, отозвалось сообщество уфологов, в том числе один из известнейших - Скот Уоринг. Он заметил, что подобный предмет уже видели в начале года жители ЮАР. Специалист утверждает, что американское агентство NASA отказывается признавать очевидные факты и реагировать на них соответствующим образом.

Николай Офицеров