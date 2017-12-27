NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

От Редактора

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

Что скрывает американское правительство?

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | В Австралии случайные прохожие заметили сверхбыстрый НЛО

В Австралии случайные прохожие заметили сверхбыстрый НЛО

Сегодня, 09:30
Сверхбыстрый тип НЛО заметил в небе над Австралией мужчина и сразу после этого поспешил связаться с прессой, дабы рассказать об увиденном. Помимо этого, увиденное он успел запечатлеть на камеру.
 

В Австралии случайные прохожие заметили сверхбыстрый НЛО

 

Очевидец утверждает, что передвигался предмет в небе с немыслимой для земной технологии скоростью, поэтому фотографии получилось, что ожидаемо, достаточно размытыми. Помимо этого, НЛО смогли запечатлеть камеры видеонаблюдения.
 
На кадрах, появившихся в сети несколько позднее можно увидеть, как объект пролетает мимо многоэтажной постройки. У инопланетного транспорта, как предполагается, сзади был мощный двигатель, который оставил в небе заметную полосу. Мужчина, заметивший НЛО, признается, что объект показался ему крайне небольшим и при перемещении тарелка пришельцев издавала громкие звуки. Оставшиеся следы можно сравнить со струями черного цвета, которые растворяются на фоне облаков.
 
На опубликованное видео с НЛО, как и ожидалось, отозвалось сообщество уфологов, в том числе один из известнейших - Скот Уоринг. Он заметил, что подобный предмет уже видели в начале года жители ЮАР. Специалист утверждает, что американское агентство NASA отказывается признавать очевидные факты и реагировать на них соответствующим образом.

Николай Офицеров
Новости по теме
Шокирующий НЛО заметили в небе над Бразилией
Шокирующий НЛО заметили в небе над Бразилией

В небе над Бразилией уфологи зафиксировали шокирующий НЛО, который передвигался с большой скоростью. Свидетели также утверждают, что видели неопознанный объект

Уфолог заметил таинственный НЛО в небе над Антарктидой
Уфолог заметил таинственный НЛО в небе над Антарктидой

Уфологом был обнаружен загадочный НЛО, находящийся над Антарктидой, а 29 июля видео уже можно было увидеть на YouTube. Специалист сообщает, что он смог

Жители Тулы стали свидетелями появления в небе НЛО
Жители Тулы стали свидетелями появления в небе НЛО

Жители Тулы стали свидетелями появления в небе поздней ночью неопознанного летающего объекта, который смогли запечатлеть на камеру. Мужчина, который

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости