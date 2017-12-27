Футурологи рассказали об опасностях, ожидающих Землю в 2018 году. Нашу планету ждет незавидное будущее. Перед настоящей катастрофой произойдет разрушительное землетрясение. Больше остальных пострадают Европа и Индия.

Домбровский Сергей

Человечество столкнется с дальнейшим глобальным потеплением. Футурологи прогнозируют активность Йеллоустонской кальдеры – супервулкана, расположенного на северо-западе штата Вайоминг в США. Его размеры составляют 55 на 72 километра. В результате активности кальдеры человечество столкнется с необратимыми последствиями. Помимо наземных опасностей, люди повстречаются с внешними угрозами. Речь идет о множестве астероидов и загадочной планете Нибиру, о существовании которой до сих пор спорят астрономы и не могут прийти к единой точке зрения.По мнению предсказателей будущего, в 2018 году многие правительственные тайны различных государств станут известны населению. Люди будут сталкиваться с ошеломляющими новостями практически каждый день.