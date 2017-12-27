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| | Голодание увеличивает сексуальную активность: Ученые установили связь между долгожительством и половым признаком

Голодание увеличивает сексуальную активность: Ученые установили связь между долгожительством и половым признаком

Сегодня, 03:07
Новое исследование лабораторных червей дало интереснейший результат.

Голодание увеличивает сексуальную активность: Ученые установили связь между долгожительством и половым признаком

 

Японские ученые выяснили, что недоедание по разному влияет на организмы круглых червей. Например, самцы, если им не давать достаточно пищи, становятся более активными в половой сфере, тогда как гермафродиты (самок у этого вида просто нет) при недоедании живут дольше своих сородичей. Пока ученые были уверены, что строгая диета у основной массы видов животных обоего пола одинаково влияет на продолжительность жизни. Но у нематод для продолжения рода самец вовсе необязателен, поэтому такой прием в природе на них не действует. 

 

Специалисты провели массу экспериментов не только на червях, но и на мышах и прочих животных еще более полувека назад, и выяснили, что если в их рационе станет меньше калорий, то они будут дольше жить. Впоследствии биологи открыли десятки разнообразных гормонов и генов, которые взаимодействуют в этом феномене, но пока ни один из них ученые не научились применять для увеличения продолжительности жизни человека или хотя бы таких же видов животных.

Голодание увеличивает сексуальную активность: Ученые установили связь между долгожительством и половым признаком

 

У нематод есть еще одна примечательная особенность - почти все они гермафродиты. «Почти» - потому что один из тысячи червей является самцом. По этой же причине проводимые опыты по продлению жизни проводятся как раз на гермафродитах. 

 

Исследователи считают, что гены, влияющие на продолжительность жизни, появились в эволюционном процессе у всех живых существ - от человека до дрожжей. Немецким ученым удалось даже выделить ген общего предка, есть он и у людей. Наблюдая за различными жизненными стадиями у червей, мышей и даже аквариумных рыбок, ученые пытались определить, как регулируются соответствующие гены. Оказалось основное влияние оказывают мРНК молекулы, благодаря которым вырабатывается белок.

Голодание увеличивает сексуальную активность: Ученые установили связь между долгожительством и половым признаком

 

Такие молекулы ученые заблокировали в некоторых генах и заметили, что у червей жизнь стала длинне на 5%. При этом нематоды не только стали дольше жить, но и сохраняли отменное здоровье в более долгий период времени. В общей сложности, у подопытных было выявлено порядка 30 общих генов, которые основательно воздействуют на процесс старения.

Конечно, более всего экспертов интересует влияние всех этих манипуляций на человеческий организм, но такие опыты довольно сложно воплотить в жизнь вследствие очевидных причин.
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