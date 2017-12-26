Приёмные отцы влияют на поведение певчих птиц сильнее родных

Приёмные отцы влияют на поведение певчих птиц, японских амадин, сильнее родных отцов - выяснили американские биологи.

Яна Татьянина

Майкл Брейнард и Дэвид Метса из Калифорнийского университета выяснили, как генетика и обучение влияют на особенности птичьего пения. Его характеризовали через зависящий от обучения музыкальный темп - количество слогов, "произносимых" птицей за минуту. При этом отцовскую манеру пения птицы перенимают генетически, по умолчанию.Учёные вырастили 47 птенцов отдельно от отцов, под синтетические песни, воспроизводимые на компьютере. Другие 58 птенцов росли с "приёмными" отцами.В результате измерений оказалось, что на трели первой группы искусственная музыка повлияла на 21%, а гены - на 55%. Вторая группа меньше подвержена влиянию генов - всего на 16%, тогда как приёмные отцы повлияли на 53% темпа пения.