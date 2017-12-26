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| | Ученые: Диета продлевает жизнь лишь гермафродитам

Ученые: Диета продлевает жизнь лишь гермафродитам

Вчера, 21:10
Продлить жизнь диета может только гермафродитам. Об этом рассказали японские ученые.

Ученые: Диета продлевает жизнь лишь гермафродитам

 

Эксперты сообщили,что круглые черви по-разному реагируют на сокращение калорийности рациона. Длительность жизни самцов от недоедания не поднимается, но сберегается способность к размножению. Гермафродиты могут жить дольше, если их плохо кормить, при этом они не производят потомков. Из этого исходит, что реакция на уменьшенное поступление питательных веществ в организм у этих червей определяется полом.

Черви живут дольше, если их ограничит в пище. В Японии ученые выращивали гермафродитов, как с ограниченном, так и безлимитном питании. Эксперты выяснили, что большой разницы в продолжительности жизни червей нет, при этом гермофродиты при нехватке еды умирали позже, чем самцы, они лишались возможности размножаться.
Никита Готский
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