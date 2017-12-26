Российские СМИ объяснили появление НЛО над Молдовой

25 декабря над Молдовой появился неопознанный летающий объект, который впоследствии переместился в небо над Украиной и Румынией. СМИ из России определили истинную причину светящихся объектов в небе.

В ночь с 25 на 26 декабря НЛО был замечен над территориями таких стран как Греция, Румыния, Россия, Румыния, а также Молдова. В ходе разгоревшихся в Сети дискуссий касательно природы неопознанных светящих объектов в небе выдвигались и рассматривались множество вероятных версий, имевших широчайший диапазон – от запуска ракеты со стороны Китая до вторжения на Землю инопланетян.Существующую ситуацию несколько прояснили СМИ, сообщившие о том, что появление НЛО совпало с испытаниями ракетного комплекса «Тополь-М» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области РФ. Поступившая информация была подтверждена представителями Министерства обороны России.Журналисты предлагают пользователям Сети самостоятельно убедить в схожести непознанных летающих объектов с запуском ракеты, фото которого есть в открытом доступе в Интернете.