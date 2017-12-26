В Архангельской области нашли 200 артефактов американских полярников

В Архангельской области сотрудники парка "Русская Арктика" нашли 200 артефактов, принадлежавших американским полярникам. Это наследие неудачной экспедиции Ивлина Болдуина.

Яна Татьянина

В 1901-1902 годах Болдуин пытался добраться до Северного полюса. Один из лагерей его экспедиции располагался на острове Алжере, входящем в состав Земли Франца-Иосифа.В августе 2017 стоянку на размываемом берегу изучили сотрудники нацпарка "Русская Арктика". Экспедиция из четырех человек работала 17 дней, на месте лагеря нашли останки 2 шатров, нарты, мачете, лыжи и вёсла. На поверхности земного слоя обнаружили тёмные очки с прорезями для глаз - защиту от яркого снега, рукавицы, еду - крахмальную крупу саго, кофейные зёрна, тёртый горошек и конфеты. Ещё обнаружили лекарства, включая бальзам для глаз - он помогал от снежной слепоты.Нашли множество кожаных ошейников, намордников и упряжей. Они принадлежали 450 собакам и 16 пони Болдуина. "Русская Арктика" узнала, насколько у полярников начала XX века был развит технический прогресс.