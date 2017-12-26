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| | Биологи поставили под сомнение один из выводов Дарвина

Биологи поставили под сомнение один из выводов Дарвина

Вчера, 20:23
Ученые из США решили заняться проверкой дарвиновских утверждений, касающихся влияния благоприятных условий внешней среды на популяции по отношению к климатическим факторам и естественной видовой конкуренции.

Биологи поставили под сомнение один из выводов Дарвина

 

Учеными из Америки было поставлено под сомнение утверждение Чарльза Дарвина о том, что при неблагоприятствующих условиях окружающей среды будет оказываться давление на всю популяцию определённого вида, а при хороших условиях вырастает конкурентная борьба с другими видами. Ученые исследовали один вид гибискуса и выяснили, что при высокой влажности его конкуренция с другими растениями на смежном с ним ареале произрастания увеличивается, но в сухих участках роль конкуренции отступает на второй план.

Исследовать из Колорадского университета прокомментировал результат, заявив, что первостепенную роль для растений играют факторы роста, размножения и выживаемости, а зависимость разнообразие и плотность видов, обитающих в одной местности, отходит на второй план.
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