Биологи поставили под сомнение один из выводов Дарвина

Ученые из США решили заняться проверкой дарвиновских утверждений, касающихся влияния благоприятных условий внешней среды на популяции по отношению к климатическим факторам и естественной видовой конкуренции.





Учеными из Америки было поставлено под сомнение утверждение Чарльза Дарвина о том, что при неблагоприятствующих условиях окружающей среды будет оказываться давление на всю популяцию определённого вида, а при хороших условиях вырастает конкурентная борьба с другими видами. Ученые исследовали один вид гибискуса и выяснили, что при высокой влажности его конкуренция с другими растениями на смежном с ним ареале произрастания увеличивается, но в сухих участках роль конкуренции отступает на второй план.Исследовать из Колорадского университета прокомментировал результат, заявив, что первостепенную роль для растений играют факторы роста, размножения и выживаемости, а зависимость разнообразие и плотность видов, обитающих в одной местности, отходит на второй план.