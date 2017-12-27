Учеными найден новый вид птиц в лесах Амазонии

Ученые из Канады выяснили, что вид жетошапочных пипр, редких тропических птиц, относится к первым природным пернатым гибридам Америки и всей Земли.

Ученый канадского университета рассказал, что, несмотря на огромное разнообразие как растений, так и животных, природные гибриды встречаются крайне редко. Главной причиной появления жетошапочных пипр, как отдельного гибридного вида, стало то, что предки этих птиц не жили в абсолютной географической изоляции.В современной науке гибридами принято называть таких двух разных представителей двух видов, у которых произошел обмен генетическим материалом. Подобные представители живой природы намного чаще встречаются среди растений, чем среди животных, не говоря уже про птиц, где до сих пор не было ни одного бесспорного представителя.

Во время научных экспедиций в бразильские леса учеными были собраны данные о происхождении желтошапочных пипр, которые доказывают гибридное происхождение вида. Выяснилось, что геном этих птиц включает в себя две части – 20% от белошапочных пипр и 80% опалоголовых пипр. Данный вид появился относительно недавно - примерно 180 тысяч лет назад.