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| | Диетолог обвиняет в переедании на Новый год советскую эпоху

Диетолог обвиняет в переедании на Новый год советскую эпоху

Вчера, 20:20
Отечественные диетологи уверены в том, что обвинять в новогоднем переедании следует бабушек и мам, свято блюдущих «традицию» от души наесться в праздничную ночь. Все дело в том, что у большинства родителей жизнь выпала на времена тотального дефицита в СССР.
 

Диетолог обвиняет в переедании на Новый год советскую эпоху

 

Диетолог Иван Алименко высказал соответствующее мнение, анализируя современные гастрономические привычки россиян. Новогодняя ночь ассоциируется с богатым пищевым изобилием, а потому россияне непрестанно налегают на салаты, даже если чувство насыщения пришло несколько часов назад.
 
«У каждого из нас включается подсознательное желание обязательно от души наесться в новогоднюю ночь. На праздничном столе непременно должны оставаться салат оливье, селедка под шубой, красная икра. Все это является залогом некоего успеха, хотя это приносит лишь расстройство желудку и полностью нарушает все биологические нормы», - утверждает специалист.
 
Дабы ощущение праздника никуда не уходило и не портилась фигура, диетолог уверен в том, что следует начать кардинально менять пищевые привычки. К примеру, от тазика оливье и жареного мяса можно отказаться, ведь уже давно данные блюда перекочевали для россиян в разряд будничных.
 
Вместо это диетолог советует побаловать себя, пусть и в небольшом количестве, деликатесами, которых необязательно должно быть с излишком на столе.

Николай Офицеров
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