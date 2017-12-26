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| | «Искусственный экстрасенс». Ученые презентовали разработку со сверхспособностями

«Искусственный экстрасенс». Ученые презентовали разработку со сверхспособностями

Вчера, 18:17
Научные деятели продолжают радовать общественность, сообщая о новых интересных и полезных изобретениях. На этот раз ученые поразили публику новостью о том, что смогли изобрести искусственного экстрасенса, который предсказывает человеческие слова, продолжая начало предложения. Немного больше о разработке стало известно накануне.

«Искусственный экстрасенс». Ученые презентовали разработку со сверхспособностями

 

Как сообщили исследователи, прогресс не стоит на месте, и свои труды они постоянно усовершенствуют, что поможет человечеству и будущему в целом. Именно поэтому эксперты занялись разработкой такой нейросети, которая способна предсказывать произнесенные фразы. Человеку достаточно подумать о сказанном в дальнейшем, и система предлагает свой вариант предложения, который появляется в течение секунды.

«Искусственный экстрасенс». Ученые презентовали разработку со сверхспособностями

 

Ученые рассказали, что в основе разработки лежат мемристоры, и они работают на выработку соответствующего алгоритма запоминания информации, ранее полученной. Со временем мемристоры наполняются данными, которые в дальнейшем послужат основой для создания фраз, и такая разработка может пригодиться многим организациям. Отмечено, что в данном случае эксперты добавили новые возможности, позволяющие не затрачивать на обучение нейросети множество денежных средств и времени, что значительно повлияло на отношение общества к разработке.

По словам специалистов, воспользоваться новыми возможностями и извлечь максимум пользы из них смогут поисковые системы, а также военные и другие организации, ведь научным объектом уже заинтересовалось немало потенциальных заказчиков. Создатели подчеркивают, что в дальнейшем будут добавлять только полезные новшества, и нейросеть-экстрасенс станет уникальной, и неповторимой в своем роде.

«Искусственный экстрасенс». Ученые презентовали разработку со сверхспособностями

 

Ранее ученые рассказывали о недавно созданной нейросети, которая способна спасти супружеские пары либо подсказать, с каким партнером нужно срочно распрощаться. Был проведен эксперимент, в рамках которого влюбленные с явными проблемами в отношениях разговаривали с датчиками, фиксирующими все изменения и записывающими важные факторы. В учет брались все показатели, к примеру, частота ударов сердца, тон партнера во время разговора, его манера общаться, произнесенные фразы и другое. Проделав некоторую работу, нейросеть-психолог могла делать вывод, стоит ли влюбленным оставаться вместе, или у них не никакого будущего. Эксперты отметили, что такое изобретение в дальнейшем может заменить высокооплачиваемых семейных психотерапевтов.
Анна Лисичкина
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