Ученые обнаружили останки последнего единорога в Казахстане

Ученые обнаружили останки последнего единорога в КазахстанеВчера, 18:15
В штате Виктория, Австралия, ученые обнаружили животное, которое считалось давно вымершим. Речь идет о тасманийском тигре, или так называемом «сумчатом волке».
Ученые смогли определить, что человек флоресский или «хоббит», останки которого нашли на острове Флорес, исчез значительно раньше, чем предполагалось до этого.
Палеонтологам удалось обнаружить на территории Аргентины новые останки громадного доисторического пресмыкающегося, неизвестного науке. Исследования окаменелых