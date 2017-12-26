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| | Ученые обнаружили останки последнего единорога в Казахстане

Ученые обнаружили останки последнего единорога в Казахстане

Вчера, 18:15
Российским ученым удалось обнаружить прекрасно сохранившийся череп сибирского единорога, который долгое время считался вымершим. Речь, конечно же, идет не о мифическом существе, а шерстистом млекопитающем Elasmotherium sibiricum из семейства носороговых. Возраст обнаруженных останков превышает 29 тысяч лет.
 

Ученые обнаружили останки последнего единорога в Казахстане

 

Кости животного нашли в Павлоградской области Казахстана. Ученые уверены в том, что для жизни эласмотериев долгое время сохранялись подходящие условия. Считалось, последние представители этого вида вымерли приблизительно 350 тысяч лет тому назад. Типичный представитель сибирских «единорогов» в высоту достигал двух метров, а в длину около четырех с половиной. Весить взрослая особь могла до четырех тонн.
 
Впервые данный вид описали еще в 1808 году. Тогда они обитали на территории Украины, Сибири и Китая. Считается, что животное полностью было покрыто шерстью и относилось к фауне, жившей на Земле в эпоху Ледникового периода. На лбу у них имелся единственный, очень мощный и толстый рог.

Николай Офицеров
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