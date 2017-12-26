NASA сообщило об Апокалипсисе в 2019 году: Данные об астероидном ударе оперативно удалили

В последнее время появляется все больше серьезных и предупреждающих заявлений, которые делают уфологи, конспирологи, а также другие эксперты, но очередная новость не на шутку встревожила общественность. Дело в том, что NASA опубликовало на своем официальном портале сведения, согласно которым конца света все же стоит ожидать, и наступит судный день уже скоро.

Свидетели событий рассказали, что на сайте космического агентства появилась информация, гласящая о катастрофическом сценарии для Земли. К планете приближается огромный астероид, открыли который еще 12 лет назад, но именно сейчас удалось выяснить, что он не обойдет мимо, а столкнется со всем живым на Голубой планете. Такая встреча может стать Апокалипсисом со всеми последствиями, которые можно наблюдать в фильмах, и люди выжить не смогут, ведь Земля даже сдвинется со своей орбиты в другом направлении.

Речь идет о том, что сообщение о катастрофе как появилось на страницах сайта NASA, так и исчезло оттуда. Самые внимательные и серьезные пользователи отметили, что были серьезно напуганы от полученных сведений, но после исчезновения данных они серьезно задумались о поступке представителей агентства. Как сообщается, эксперты сделали вывод, что NASA просто не планирует осведомлять мирных жителей о предстоящей трагедии, а власти всего мира давно в курсе, что Земля исчезнет навсегда, поэтому всеобщая паника им не нужна.

В агентстве на этот раз удалось получить комментарии о том, почему информация сначала была размещена на сайте, но после ее удалили. Сотрудники организации отметили, что они переоценили разрушающий характер астероида 2002 NT7, и на самом деле планете он не угрожает. Также было отмечено, что конец света переносится на неопределенный срок. Однако словам представителей агентства никто не поверил, и подозрений стало еще больше. "Масла в огонь добавил" и тот факт, что ранее была названа и точная дата Апокалипсиса – 1 февраля 2019 года, а также время – 11:47 в первой половине дня.

Анна Лисичкина

Ранее уфологи рассказывали о том, что трагедия может произойти совсем скоро, и человечество ожидает другая проблема. Касается это инопланетного пришествия на Землю, ведь было замечено большое количество космических кораблей, которые готовятся к захвату людей и их планеты. Уфологи подчеркнули, что встреча с гуманоидами состоится первого января уже в новом году, ведь именно тогда общество будет максимально беззащитным и не сможет противодействовать высокоразвитым представителям другой цивилизации.