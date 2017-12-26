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| | На МКС показали новый эпизод «Звёздных войн»

На МКС показали новый эпизод «Звёздных войн»

Вчера, 21:20
Личный состав на борту Международной космической станции удостоились чести посмотреть очередную часть всемирно известной галактической саги «Звёздные войны». Один из астронавтов обнародовал фотографию, на которой запечатлён процесс кинопросмотра на МКС.

На МКС показали новый эпизод «Звёздных войн»

 

Марк Венде Хай, исполняющий на МКС обязанности бортинженера, в своём официальном аккаунте в сети микроблогов Twiter разместил фотографию, на которой астронавты прямо на борту станции просматривали очередной эпизод «Звёздных войн» под названием «Последний джедай». Официальную копию кинокартины отослали через Центр управления космическими полётами, расположенный в Хьюстоне, а предоставила фильм компания Disney, владеющая правами на всю серию фильмов.

На МКС показали новый эпизод «Звёздных войн»

 

Стоит отметить, что два года назад аналогичным образом астронавты ознакомились с предыдущей частью данной франшизы, посмотрев «Пробуждение силы» прямо на борту МКС. Добавим, что в лучших традициях кинопросмотров все члены экипажа перед сеансом кино обзавелись контейнерами с различными напитками.
Александр Вест
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