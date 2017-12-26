В Японии создали робота-змею для исследования "Фукусимы"

Японские исследователи создали 13-метрового робота-змею для изучения атомных реакторов "Фукусима-1" и "Фукусима-2". Аппарат займется и их очисткой.

Никита Готский

Разработка робота принадлежит инженерам компании Toshiba. Устройство являет собой гибкую трубку с камерой на голове. Она даст возможность ученым рассмотреть сломанные реакторы, где еще имеются радиоактивные расплавы. Робот проведет исследование ипозволит избежать излучения. Когда робот закончит свою работу, эксперты примут новые меры для уничтожения последствий аварии.До аварии, которая произошла шесть лет назад, АЭС "Фукусима" являлась одной из наиболее масштабных атомных электростанций страны. Последние четыре года станция не функционирует, но в ее пределах все еще проводят работы по ликвидации итогов аварии.Осенью нынешнего года возле "Фукусимы" нашелся очередной источник радиации. Им стал цезий, возникающий при разделении ядер в реакторах. Данный элемент считается одним из главных, загрязняющих биосферу.