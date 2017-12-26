Учёные рассказали, что сокращает продолжительность жизни людей

Исследование учёных, представляющих Массачусетский технологический институт из США, заняло более 20 лет, в котором специалисты проводили наблюдение за уровнем загрязнения воздуха. Ученые в течение 20 лет замеряли содержание в атмосфере Земли твёрдых частиц, оставляемых в воздухе в результате промышленной деятельности человечества. Показатели относительно уровня загрязнения окружающей среды специалисты сравнили с уровнем смертности, вызванной респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями в различных районах.
В результате проведённого исследования учёные определили, что риск возникновения подобных заболеваний прямо пропорционален повышению содержания твёрдых частиц в атмосфере Земли.