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| | Учёные рассказали, что сокращает продолжительность жизни людей

Учёные рассказали, что сокращает продолжительность жизни людей

Сегодня, 10:59
Группа учёных из США поведали о том, что загрязнение окружающей среды напрямую влияет на активное сокращение продолжительности жизни человека. По словам учёных, продолжительность жизни весьма увеличится при уменьшении загрязнения воздуха.

Учёные рассказали, что сокращает продолжительность жизни людей

 

Исследование учёных, представляющих Массачусетский технологический институт из США, заняло более 20 лет, в котором специалисты проводили наблюдение за уровнем загрязнения воздуха. Ученые в течение 20 лет замеряли содержание в атмосфере Земли твёрдых частиц, оставляемых в воздухе в результате промышленной деятельности человечества. Показатели относительно уровня загрязнения окружающей среды специалисты сравнили с уровнем смертности, вызванной респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями в различных районах.

В результате проведённого исследования учёные определили, что риск возникновения подобных заболеваний прямо пропорционален повышению содержания твёрдых частиц в атмосфере Земли.
Александр Вест
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