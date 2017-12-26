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| | Составлен ТОП главных слов России в 2017 году

Составлен ТОП главных слов России в 2017 году

Сегодня, 10:14
Экспертным советом при Центре творческого развития русского языка был составлен топ главных слов в русском языке в 2017 году. Первое место досталось «реновации». Следом за ним шествует название главной криптовалюты современности «биткоин».
 

 

Замыкает тройку слово, малознакомое старшему поколению жителей России, а именно «хайп». Эксперты уверены, что не вся молодежь точно знает, в каком контексте следует его употреблять. Заимствовано оно из английского существительного «hype», которое буквально можно перевести, как «ажиотаж, шумиха». Помимо основного значения в русской речи также его перевели и в форму глагола, имея в виду усиленное раскручивание чего-либо. «Биткоин», как термин также позаимствовали из английского языка. Означает он, как и говорилось выше, название главной криптовалюты современности.
 
Если же говорить о победителе рейтинга, то тут все более понятно. «Реновация», как слово было взято из определения процесса, цель которого улучшение чего-либо. Наиболее активно применялось оно в процессе кампании мэра Москвы Сергея Собянина по сносу устаревших пятиэтажек. В десятке победителей нашлось место также таким словам, как: «баттл», «безвиз», «фейк», «токсичный» и «криптовалюта».

Николай Офицеров
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