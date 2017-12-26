Учёные нашли неожиданную пользу от лишнего веса

Научная работа исследователей, представляющих Бристольский университет, была обнародована. Британский репозиторий под названием Biobank предоставил учёным данные относительно генотипа и фенотипа более чем 500 тысяч женщин и мужчин, которые подверглись детальному анализу. К данному исследованию допускались данные лиц в возрасте от 40 до 70 лет. Специалисты проследили зависимость между индексом массы тела и психологическим, и физическим здоровьем испытуемых.
В результате учёные заверили, что людям, у которых индекс массы тела завышен, свойственны такие болезни как диабет и повышение кровяного давления, однако, наряду с проблемами физического характера более полные люди также заявили о большей стрессоустойчивости и большим удовлетворением своей жизнью, нежели более худые индивидуумы.