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| | Учёные нашли неожиданную пользу от лишнего веса

Учёные нашли неожиданную пользу от лишнего веса

Сегодня, 10:12
Благодаря ряду проведённых исследований группе учёных удалось доказать, что люди, имеющие лишний вес, несмотря на высокий риск развития серьёзных заболеваний, зачастую намного счастливее более худых людей.

Учёные нашли неожиданную пользу от лишнего веса

 

Научная работа исследователей, представляющих Бристольский университет, была обнародована. Британский репозиторий под названием Biobank предоставил учёным данные относительно генотипа и фенотипа более чем 500 тысяч женщин и мужчин, которые подверглись детальному анализу. К данному исследованию допускались данные лиц в возрасте от 40 до 70 лет. Специалисты проследили зависимость между индексом массы тела и психологическим, и физическим здоровьем испытуемых.

В результате учёные заверили, что людям, у которых индекс массы тела завышен, свойственны такие болезни как диабет и повышение кровяного давления, однако, наряду с проблемами физического характера более полные люди также заявили о большей стрессоустойчивости и большим удовлетворением своей жизнью, нежели более худые индивидуумы.
Александр Вест
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