Загадочный НЛО в ЛНР: Инопланетные корабли атакуют РФ?

Неизвестный объект был замечен сегодня в 6:30 утра.

Необычная летающая установка была зафиксирована сегодня в небе над Свердловском в ЛНР. Как сообщили очевидцы, некий конусообразный объект издавал необычное свечение, которое было направлено вверх и рассеивалось в верхней части неба. Те, кто наблюдал за полетом НЛО, не могут понять, как верхняя часть инопланетного корабля может быть направлена к Земле. Ранее подобные объекты не были замечены ни в одной части мира.Некоторые жители ЛНР, которые оказались невольными свидетелями полета НЛО, заявляли, что объект напоминал звезду, однако именно свечение навело их на мысль об инопланетном корабле. Примечательно, что такое зрелище жители Свердловском наблюдали не долго, вскоре луч рассеялся, а сам объект исчез. Уникальное зрелище удалось запечатлеть и опубликовать в сети. Те, кто увидели снимки из ЛНР, сообщили, что это может быть военная установка. Приверженцы инопланетной теории сообщили, что речь идет о пришельцах.

Дыль Лилия

Ранее в сети появилась информация о том, что в Волгограде очевидцы сняли на камеру необычное изумрудное свечение. «Изначально, местные жители заметили два пятна, которые расплываются по небосвободу, формируя неопределенный рисунок. На смену ему уже на утреннем небе сформировалась новая вспышка, которая была чрезвычайно похожа на Северной сияние», - пишет Vladtime.Кадры настолько удивили пользователей сети, что они начали активно обсуждать вопрос относительно того, какая природа у данного свечения. Одни считают, что это был инопланетный корабль, другие склонны полагать, что речь идет о рождении галактики. Белый шлейф в небе над Волгоградом не могли не заметить жители различных районов. Пятно меняло цвет и форму, а после и вовсе сошло на нет около 7 утра. «И как это понимать? Может это новогодний десант инопланетян? Очень похоже на картинку для какого-то фантастического фильма», - подписали пользователи сети. Нашлись и те, кто предположил, что данное свечение – результат запуска ракеты.Стоит отметить, что в последние числа декабря на просторах сети все чаще появляются сообщения о фиксации полета НЛО над РФ и соседних территориях. Так, буквально несколько дней назад в СМИ активно обсуждали полет инопланетного корабля в небе над Кавказом и Кузбассом.