NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Новая цивилизация в РФ,

От Редактора

Новая цивилизация в РФ, "Белое братство" и прибытие НЛО: Предсказания Ванги на 2018 год

Будущий год богат на сюрпризы.

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | В ЮАР пчелы прогоняют слонов от деревьев

В ЮАР пчелы прогоняют слонов от деревьев

Сегодня, 09:31
Группа учёных из ЮАР и Великобритании разработали метод, позволяющий отогнать слонов от деревьев, которые животные ломают и сдирают с них кору. Обезопасить зелёные насаждения от слонов биологам удалось с помощью пчёл.

В ЮАР пчелы прогоняют слонов от деревьев

 

Специалисты описали метод отгона диких животных от деревьев. Африканские слоны стали активнее восполнять свою популяцию в связи с законодательством ЮАР, которое защищает животных. Кора деревьев является излюбленным лакомством животных, поэтому специалисты были вынуждены придумать, как защитить насаждения от слонов. Ранее исследователи использовали проволочную сетку, обёрнутую вокруг стволов деревьев, но данный метод не помогал, так как животные способны выдернуть весь ствол с корнем.

В своём опыте учёные обернули сеткой 50 деревьев и на столько же деревьев повесили ульи с пчёлами. По результатам наблюдения специалисты обнаружили, что слоны сумели сломать лишь 2% деревьев, на которых висели ульи и более 25% деревьев с сеткой.
Александр Вест
Новости по теме
Ученые: Некоторые виды деревьев способны помочь в борьбе с изменениями климата
Ученые: Некоторые виды деревьев способны помочь в борьбе с изменениями климата

Американские учёные, в ходе многолетних наблюдений, определили, что некоторые виды деревьев способны помочь человечеству в борьбе с изменениями климата. По

В Ленинском районе сотрудники полиции обнаружили незаконную порубку деревьев
В Ленинском районе сотрудники полиции обнаружили незаконную порубку деревьев

В окрестностях села Воскресеновка Ленинского района сотрудники полиции обнаружили незаконную порубку деревьев.

Двое жителей Шарканского района Удмуртии задержаны за незаконную порубку деревьев
Двое жителей Шарканского района Удмуртии задержаны за незаконную порубку деревьев

Сотрудниками уголовного розыска отделения полиции «Шарканское»  выявлен факт незаконной порубки сырорастущих деревьев на территории

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости