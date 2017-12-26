В ЮАР пчелы прогоняют слонов от деревьев

Группа учёных из ЮАР и Великобритании разработали метод, позволяющий отогнать слонов от деревьев, которые животные ломают и сдирают с них кору. Обезопасить зелёные насаждения от слонов биологам удалось с помощью пчёл.

Александр Вест

Специалисты описали метод отгона диких животных от деревьев. Африканские слоны стали активнее восполнять свою популяцию в связи с законодательством ЮАР, которое защищает животных. Кора деревьев является излюбленным лакомством животных, поэтому специалисты были вынуждены придумать, как защитить насаждения от слонов. Ранее исследователи использовали проволочную сетку, обёрнутую вокруг стволов деревьев, но данный метод не помогал, так как животные способны выдернуть весь ствол с корнем.В своём опыте учёные обернули сеткой 50 деревьев и на столько же деревьев повесили ульи с пчёлами. По результатам наблюдения специалисты обнаружили, что слоны сумели сломать лишь 2% деревьев, на которых висели ульи и более 25% деревьев с сеткой.